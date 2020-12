Crystal Palace-Leicester, formazioni ufficiali: panchina per Vardy, Cengiz Under indisponibile

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Leicester, in campo alle 16 per il 16° turno di Premier League:

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Clyne, Kouyate, Tomkins, Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald, Schlupp; Benteke, Zaha. All. Hodgson.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Amartey, Evans, Thomas; Choudhury, Mendy; Perez, Praet, Barnes, Iheanacho. All. Rodgers.