CSKA Mosca, Fuchs ad un passo. L'agente: "Sarà uno dei migliori difensori brasiliani in Europa"

Bruno Fuchs, difensore brasiliano, è ad un passo dal CSKA Mosca. Nelle prossime ore il giocatore firmerà un contratto fino al 2025 con il club russo e diventerà uno dei trasferimenti più costosi per un difensore verdeoro in un club europeo.

Ecco le dichiarazioni di Stefano Castagna, manager del giocatore in Europa: "Bruno Fuchs è un giovane difensore, ma con un grande futuro. Stiamo parlando di un calciatore che ha appena compiuto 21 anni ed è uno dei più grandi trasferimenti di un difensore brasiliano in Europa. Diversi club si sono interessati, dall'Olanda alla Francia, anche in Germania, perché Bruno ha caratteristiche uniche per un difensore, può giocare su entrambi i lati della difesa ed è molto veloce. Alla fine abbiamo deciso per il CSKA perché è uno dei grandi club in Russia e ha grandi ambizioni in Europa. Credo proprio che Bruno verrà convocato per il mondiale in Qatar del 2022 e a breve sarà uno dei più grandi difensori brasiliani in Europa".