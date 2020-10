CSKA Sofia, Morales: "Giocato alla pari con la Roma. Futuro? Nulla è ancora deciso"

Il tecnico ad interim del CSKA Sofia Daniel Morales ha parlato non solo della prestazione contro la Roma in Europa League, ma anche del proprio futuro: “Mi sento una persona realizzata, sono stati giorni difficili dopo l’esonero di Belchev, ma i ragazzi hanno saputo reagire. Stasera entrambe le squadre avrebbero potuto vincere e hanno giocato a testa alta. Il gruppo adesso è aperto a ogni soluzione, la Roma è ovviamente la favorita, ma noi siamo stati bravi a prendere un punto in casa loro e ora spero che riusciremo a giocare alla pari con le avversarie anche nelle prossime gare. - conclude Morale come riporta Novsport.com - Futuro? In questo momento il mio lavoro è guidare questa squadra, ma non so se sarò confermato o meno. Sarebbe fantastico poter continuare ad allenare il CSKA, ma per ora nulla è stato deciso”.