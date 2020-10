CSKA Sofia, un triumvirato alla guida della squadra. C'è anche l'ex italiano Chomakov

Con tutta probabilità il CSKA Sofia non annuncerà il nome del nuovo allenatore prima di giovedì quando è in programma la gara di Europa League contro la Roma. Secondo quanto riferito da Sportal.bg infatti la squadra fino alla nomina del sostituto di Belchev sarà guidata da un triumvirato formato dagli assistenti dell'ormai ex tecnico. Si tratta di Daniel Morales, Kiril Dinchev e Krassimir Chomakov. Quest'ultimo vanta una lunghissima esperienza in Italia dove arrivò nel 2000. Ravenna, Boca San Lazzaro (di cui divenne bandiera con oltre 130 presenze), Pizzighettone, Cremonese, Lecco, Zola Predosa e infine Castenaso Van Goof le sue squadre prima di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova esperienza da assistente allenatore.