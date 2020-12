Curto: "Verissimo predilige Italia. Premier e Portogallo alternative di tutto rispetto"

Lucas Verissimo rientra tra i profili difensivi maggiormente ambiti in Europa. Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva Emanuel Curto, Direttore Playmaker Soccer, l'agenzia che detiene l'esclusiva per il difensore sul mercato italiano:

"Lucas Verissimo è stato eletto miglior difensore nel campionato brasiliano 2019 - 2020 , tutto fa pensare che sia un ottimo difensore centrale. E' veloce sebbene sia alto, aggressivo nei duelli e forte nell'anticipo, dominante nel gioco aereo difensivo e offensivo".

Sull'ipotesi diffusa in Brasile di una partenza a zero: "Non penso sia vera questa notizia, presumo che il Benfica avrebbe già fatto una proposta al giocatore, ma solo gennaio ci dirà se è vera o meno".

La pista Sampdoria: "A giugno non avevamo l'autorizzazione per trattare Lucas, ma se ne ha parlato la stampa brasiliana può essere vero. La Sampdoria sa sempre dove pescare, è un giocatore dentro il profilo che normalmente cercano nel mercato. Adesso abbiamo un'autorizzazione in esclusiva per l'Italia dal suo agente e detentore anche di una percentuale del suo cartellino. La volontà del giocatore di trasferirsi c'è, figuriamoci nel campionato Italiano. Se la pista Sampdoria non è tramontata lo sapremo solo a fine gennaio".

Tempistica di un eventuale arrivo in Europa: "Forse a venticinque anni ha uno o due anni di ritardo ma comunque è il momento. Ripeto, lui predilige l'Italia ma anche Portogallo e Premier sono alternative di tutto rispetto".