Da contropartita per Messi al City a eroe Champions: Angelino, l'eroe di Lipsia

Grande protagonista delle telenovele del mercato d'estate, come potenziale contropartita dal Manchester City al Barcellona per Lionel Messi, Angelino è uno degli uomini della serata in Champions League. Doppietta per l'esterno mancino scuola Citizens, che ha esordito tra i pro in MLS al New York City FC, a Lipsia: i bibitari della Red Bull hanno prolungato di un altro anno il prestito dai mancuniani e la scelta si è rivelata più che opportuna. José Ángel Esmorís Tasende, al secolo Angelino Tasende da Coristanco, classe '97, ha segnato i due gol che hanno deciso la gara del RB Lipsia contro il Basaksehir.