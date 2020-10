Da Messi e Pjanic a Zidane e Benzema: Barcellona-Real Madrid, un Clàsico per ripartire

Il Clàsico non è mai una partita come tutte le altre, ma quest'anno vale un po' di più. Quando s'innesta la paura, quando la tua posizione non è salda, quando le critiche sono di gran lunga più corpose dei complimenti, Barcellona-Real Madrid diventa un crocevia. Lo sarà per chi veste di blaugrana e per chi appartiene alla Casa Blanca.

Campioni da ritrovare. In Catalogna non si sorride. Il Barcellona in campionato è reduce dal k.o. sul campo del Getafe e vive una situazione di classifica inedita: decimo posto, con soli sette punti in quattro giornate. E una serie di punti interrogativi all'interno della rosa. Miralem Pjanic, ad esempio, non si è ancora calato nel nuovo centrocampo e la sua titolarità è a rischio. Gerard Piqué e Antoine Griezmann pure stanno stentando. Lionel Messi ovviamente non è in discussione, ma los aficionados chiedono di più al suo talento. Sarà il Clasico la partita giusta per cominciare ad esprimersi ai livelli degli anni passati?

In bilico più che mai. Dall'altro lato, in un Real Madrid che con una gara in più ai rivali di sempre hanno collezionato appena tre punti in più, c'è invece chi rischia davvero. Zinedine Zidane su tutti. Le due sconfitte consecutive contro Cadice e Shakhtar Donetsk hanno esacerbato una crisi che si portava dietro dalla fine della scorsa stagione. Adesso l'ombra di Raul e Pochettino comincia a spaventare anche lui. I connazionali Karim Benzema e Raphael Varane, tra i migliori interpreti dei rispettivi ruoli, stanno deludendo con prestazioni di basso livello. Con loro anche Isco e Marco Asensio, ma la lista è lunga. Barcellona-Real Madrid sarà una partita che ne conterrà tante altre (individuali) al suo interno.