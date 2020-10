Da Mkhitaryan a Pandev: tutti gli "italiani" in campo nella League C di Nations League

Tanti italiani in campo nelle sfide valide per il quarto turno dei Gruppi 2 e 3 della League C di Nations League. Ecco tutti i calciatori della Serie A che scenderanno in campo tra poco:

Gruppo 2

Macedonia del Nord-Georgia: Pandev e Nestorovski

Estonia-Armenia: Mkhitaryan

Gruppo 3

Grecia-Kosovo: Vojvoda

Moldavia-Slovenia: Ionita; Kurtic