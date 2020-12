Da nobile decaduta a grande d'Europa: l'Atlético festeggia le 500 del suo condottiero Simeone

vedi letture

Domani contro il Getafe, Diego Simeone raggiungerà il traguardo delle 500 partite con l'Atlético Madrid. Il Cholo ha avuto il merito di trasformare una nobile decaduta del calcio spagnolo in una superpotenza non solo spagnola, ma anche europea. Sotto la sua guida i colchoneros hanno vinto esattamente 300 partite, che hanno portato alla conquista di una Liga spezzando nove anni di duopolio Real Madrid-Barcellona. Inoltre sono arrivate una Coppa di Spagna e una Supercoppa spagnola, mentre all'estero ha potuto alzare per due volte la UEFA Europa League e altrettante la Supercoppa Europea. Unico rammarico, la mancata vittoria della Champions, sfuggita in finale per due volte e sempre per mano del Real Madrid.

Una serie di successi costruita sulla grande organizzazione di gioco, in particolar modo quella difensiva: 259 partite senza subire reti: "Cholismo" è il termine coniato per descrivere la sua filosofia: grinta, sofferenza. E coraggio. Anche a proporre un modo di giocare ben differente dagli ideali di estetica dettati da Pep Guardiola. Un modo di interpretare il calcio controcorrente in questo periodo storico, ma decisamente efficace. E l'Atlético, nel dubbio, l'ha blindato con un contratto da 24 milioni.