Da Playboy alla proprietà di un club in Romania: Anamaria Prodan rileva l'Hermannstadt

Secondo le informazioni riportate dai colleghi in Romania, la famosa agente Anamaria Prodan starebbe per diventare proprietaria di un club di prima divisione. Le trattative per l'acquisizione dell'Hermannstadt - che sembra abbia debiti per 700.000 euro - sono nella fase conclusiva, a breve potrebbe esserci il passaggio di consegne. Il ruolo di presidente, però, dovrebbe andare alla figlia 21enne, Rebecca Dumitrescu, mentre Prodan continuerà a svolgere la sua professione di agente. È stata l'artefice del trasferimento all'estero più oneroso di tutti i tempi in Romania, quello che nel 2016 ha portato Nicolae Stanciu dalla Steaua Bucarest all'Anderlecht per quasi 10 milioni di euro. E tra i suoi assistiti, in passato, figurava anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Adrian Mutu.