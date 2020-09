Da PSV-Groningen a Groningen-PSV. Il ritorno dopo 16 anni di Robben, a maglie invertite

Schierato titolare dal tecnico del Groningen Danny Buijs, Arjen Robben è tornato a giocare una partita di Eredivisie dopo un'assenza di 16 anni e 155 giorni. L'ultima partita, ironia del destino fu PSV-Groningen dell'11 aprile 2004 dove Robben però indossava la maglia della squadra di Eindhoven. Battuto il record di Robin van Persie, che tornò a giocare una partita del campionato olandese dopo 13 anni e 267 giorni.

16 - Arjen Robben will celebrate his return to the Eredivisie after an absence of 16 years and 155 days (PSV – FC Groningen, April 11 2004); overtaking the current record set by Robin van Persie (13 years and 267 days). Love. pic.twitter.com/SQpYecAuFg

— OptaJohan (@OptaJohan) September 13, 2020