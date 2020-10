Da San Marino alle Isole Far Oer: ecco le Nazioni mai rappresentate in Europa League

vedi letture

Vi siete mai chiesti, in una competizione come l'Europa League, alla quale partecipano molti club ogni anno e che dunque apre a possibili incroci anche con squadre che rappresentano Nazioni ai margini del calcio, quale Paese non è mai stato rappresentato nel corso delle dodici edizioni? Sono ben 16 le Federazioni escluse che fanno parte dell'UEFA e sicuramente tra loro c'è anche qualche sorpresa. Quasi scontata l'assenza dalla competizione di Nazioni come le Isole Far Oer, San Marino, Malta, Andorra, Liechtenstein e Gibilterra. Altrettanto poco sorprendente l'esclusione di Armenia, Georgia, Lituania, Estonia e Kosovo. Più interessante la totale mancanza di presenze da parte dei club facenti parte delle Federazioni della Bosnia, dell'Islanda, del Montenegro, dell'Irlanda del Nord e del Galles, con quest'ultimi che potrebbero rivendicare la qualificazione dello Swansea nel 2013-2014, salvo constatare che il club fa parte della Premier League inglese e non del campionato gallese.