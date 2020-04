Da stella del web a (possibile) stella del Santos: il piccolo Caio si allena coi bambini del Peixe

In un momento tragico e difficile per tutto il mondo a causa dell'emergenza Coronavirus, dal Brasile arriva comunque una bella, bellissima storia di calcio e di vita. Il Santos ha infatti annunciato di aver chiamato per un provino il piccolo Caio, ragazzino di São Paulo che nei giorni scorsi è diventato virale in patria (e non solo) grazie a una skill clamorosa mostrata in una partitella per strada. Una popolarità virtuale, unita a una predisposizione indiscussa col pallone tra i piedi, che gli è valsa la grande opportunità di provare a entrare nel settore giovanile del Peixe. Questo l'annuncio su Twitter del club bianconero, proprio a margine del primo allenamento di Caio:

Santos invited young Caio to train with their academy after this video of his amazing skills went viral!

The new Neymar found on the streets of São Paulo?

Good luck, Caio!

⚫️⚪️ pic.twitter.com/8wDBTYTtYv

— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) April 2, 2020