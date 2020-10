Da Suarez a Torreira, Simeone soddisfatto del mercato del suo Atletico: "Questa rosa è buona"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Celta Vigo, mister Diego Simeone ha parlato anche dell'ultima sessione di calciomercato: "Sono molto contento per come abbiamo completato la rosa. Tutti e 20-21 i nostri calciatori possono giocare, speriamo di poter gestire lo spogliatoio nel migliore dei modi in modo che tutti siano felici e rendano sempre al massimo in campo. Credo che abbiamo una buona squadra", le dichiarazioni del 'Cholo' sugli arrivi dei vari Lucas Torreira, Yannick Ferreira Carrasco e Luis Suarez.