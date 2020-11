Dal 3-0 al Milan al 2-3 col Brest: il Lille rimette i piedi per terra, stavolta Yazici non basta

Dalla vittoria per 3-0 a "San Siro" in Europa League alla sconfitta in campionato sul campo del Brest. Brutta domenica per il Lille, che nel decimo turno di Ligue 1 non è certo riuscito a cullare l'entusiasmo post-Milan. Allo "Stade Francis-Le Blé" non è bastato neanche un sempre ispiratissimo Yazici, autore di un gol su rigore al 48' e di un assist per Yilmaz al 57', visto che nel primo tempo i padroni di casa avevano dilagato con Pierre-Gabriel al 15', Perraud al 19' e Cardona al 42'.

Lille secondo dunque in graduatoria a quota 19 punti, a -5 dalla capolista PSG, e Brest tredicesimo con 12 lunghezze.