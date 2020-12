Dal 5 ai 7 milioni di euro: ecco quanto costerà al PSG liquidare Tuchel con 6 mesi d'anticipo

Thomas Tuchel e un esonero che costerà caro al Paris Saint-Germain, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. Per liquidare il tecnico tedesco con sei mesi d'anticipo - scrive il quotidiano 'L'Equipe' - il club campione di Francia pagherà tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Lo stipendio di Tuchel è di 625mila euro al mese, ma a questi soldi andranno aggiunti quelli dei suoi collaboratori: i vice Arno Michels, Zsolt Löw e l'analista video Benjamin Weber. Nessuno ha intenzione di concedere sconti e per questo motivo il PSG sarà costretto a onorare i contratti fino alla fine.

Per la sua sostituzione, già da due giorni fa la società parigina ha sciolto le riserve: sarà Mauricio Pochettino.