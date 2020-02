vedi letture

Dal Milan all'Hertha, la musica non cambia: polveri bagnate per il Pistolero Piatek

Continua il momento difficile per Kzrysztof Piatek: anche dopo il suo passaggio all'Hertha Berlino, che lo ha acquistato a titolo definitivo durante il calciomercato invernale, il Pistolero non riesce a ritrovare il feeling con il gol. Per l'ex rossonero solo una rete in 417 minuti giocati; il momento della squadra tedesca non aiuta, ma il polacco è in difficoltà. Lo riporta MilanNews.