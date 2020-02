vedi letture

Dal provino al Chelsea al viaggio in auto con Zidane. Kylian Mbappé racconta la sua storia

"Una lettera per i giovani Kylian". Titola così la lettera aperta scritta da Kylian Mbappé ed indirizzata a tutti quei ragazzi che vorranno provare a seguire le sue orme. Il talento del PSG ripercorre le tappe della sua vita dai primi anni a Bondy, alle porte di Parigi, e nelle banlieues, fino ai primi calci professionistici. Questi alcuni estratti della lunghissima lettera a The Players' Tribune: "Io e i miei amici di Bondy non speravamo di diventare calciatori. Non ce lo aspettavamo e non lo avevamo pianificato. Certo, lo sognavamo, ma c'è una bella differenza. In camera non avevo poster dei supereroi, ma di Zidane e Cristiano Ronaldo. Più tardi pure di Neymar... Quando avevo 11 anni, andai a Londra per allenarmi con le giovanili del Chelsea. Ero talemte eccitato e shockato allo stesso tempo che non dissi niente ai miei amici... Dopo l'esperienza al Chelsea, ho implorato i miei genitori di lasciare Bondy e andare in un grande club. Poi, poco prima del mio 14esimo compleanno, l'incredibile sorpresa. Mio padre ricevette una chiamata dal Real Madrid che mi invitava ad andare in Spagna. Fu uno shock, perché gli dissero 'Zidane vorrebbe vedere suo figlio'. Al tempo Zizou era il direttore sportivo. E io, ovviamente, era come se fossi sulla luna. I miei genitori organizzarono di portarmi a Madrid come regalo.

L'incontro con Zidane - "Non dimenticherò mai il momento del mio arrivo al centro sportivo. Zidane ci incontrò nel parcheggio, arrivando con la sua macchina. Una bella macchina. Mi salutò e mi fece salire per portarmi al campo d'allenamento. Io mi congelai e chiesi: 'Devo togliermi le scarpe?'. Non so il perché, ma si trattava della macchina di Zidane! Io non ci credevo, sono Kylian da Bondy e sono nella macchina di Zidane. Credevo di dormire ancora, a volte anche se sto vivendo una cosa mi sembra di sognare. Lo stesso feeling provato al Mondiale in Russia".