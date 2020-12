Dall'Europa League al Chelsea U23, 565 giorni dopo: Petr Cech è tornato in campo

vedi letture

Nella stessa partita in cui Danny Drinkwater è stato espulso per un brutto fallo di reazione , Petr Cech è tornato in campo. Il leggendario portiere ceco, che si era ritirato nel maggio 2019, è tornato a giocare 565 giorni dopo aver appeso i guantoni al chiodo, da titolare con la formazione delle riserve del Chelsea a Kingsmeadow.

Cech, che aveva giocato la sua ultima partita a maggio 2019 con l'Arsenal in Europa League, ha subito due gol nella vittoria per 3-2 nel derby contro il Tottenham, rendendosi protagonista di alcune ottime parate ma anche di un errore in occasione del primo gol degli avversari. Portiere di emergenza, senza contratto, l'ex Rennes aveva deciso di tornare a giocare per dare una mano al suo club in questo periodo di grande emergenza.