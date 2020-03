Dall'Inghilterra: "Nessuno dovrà lucrare sul mercato. La normalità tra 12-18 mesi"

Sky Andrews, primo agente sportivo di colore in Inghilterra che ora rappresenta anche diversi calciatori, ha parlato del prossimo mercato a Sky Sports UK: "Gli agenti dovranno accettare che alcuni trasferimenti semplicemente non avverranno e non provare a spingere i propri calciatori a chiedere di cambiare maglia. C'è un orizzonte più grande a cui guardare. Giocatori, agenti e club devono capire che sarà meglio consolidare le rose che cambiarle in un momento come questo. Nessuno dovrebbe preoccuparsi di fare soldi in questo momento. Servirà una breve finestra di trasferimento ma con l'obiettivo di mantenere le rose come sono adesso. Dovremo pensare di fidelizzare i calciatori all'interno dei club e poi di tornare alla normalità tra 12-18 mesi".