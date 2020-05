Dalla BBC alla MHH: il Real sogna il tridente Mbappé-Haaland-Hazard per dimenticare CR7

Kylian Mbappé, Erling Haaland ed Eden Hazard: il Real Madrid ha le idee chiare, chiarissime in vista del 2021. Come riporta oggi il quotidiano As, infatti, i blancos sono pronti a lasciarsi definitivamente alle spalle la BBC (Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo), CR7 specialmente, per inaugurare al più presto la MHH. Un tridente tutto gol e spettacolo, per il presente e per il futuro (avrebbe un'età media di appena 24,3 anni), che prevede la consacrazione in maglia merengue del talento ex Chelsea, tormentato finora da infortuni e scarso rendimento, e l'acquisto delle due stelle attualmente in forza a Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. L'operazione è già ben definita nella mente della dirigenza del Real, anche se prenderà il via effettivo durante l'estate 2021 per aprire un nuovo ciclo vincente tra le mura del Bernabéu.