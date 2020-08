Dalla Bundesliga al top della Premier: Sancho e Havertz sul percorso tracciato da Werner

Dopo Timo Werner, già ufficialmente giocatore del Chelsea ormai da qualche settimana, altri due illustri suoi colleghi si apprestano a percorrere lo stesso identico percorso, passando da realtà di spessore della Bundesliga a uno degli squadroni che la fanno da padrone in Premier League. Il primo, e più in vista, è Jadon Sancho: prodotto del vivaio Citizens, è pronto a tornare in quel di Manchester ma su sponda United. Un'offerta faraonica da 120 milioni, e strutturata su tre bilanci, sembra aver convinto il Borussia Dortmund a privarsene. Meno certa invece la chiusura dell'affare Kai Havertz: talento a lungo monitorato dalla Juventus, dovrebbe seguire Werner a approdare anch'esso al Chelsea, seppure non siano ancora pervenute proposte ufficiali. Ma quella con l'Inter, almeno così si augurano i tifosi nerazzurri, potrebbe essere davvero l'ultima partita nelle Aspirine.