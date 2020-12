Dalla Francia - Il PSG sogna in grande con l'arrivo di Pochettino: occhi su Lionel Messi

La rivoluzione in casa Paris Saint-Germain è appena iniziata. La compagine transalpina - come riportato da Le Parisien - sta per chiudere l'accordo con Mauricio Pochettino, tecnico ex Tottenham che sostituirà l'esonerato Tuchel. Parigi però potrebbe accogliere anche un altro sudamericano, ovvero Lionel Messi: il numero 10 del Barcellona potrebbe lasciare la Catalogna al termine del contratto e scegliere di proseguire la propria carriera in Ligue 1. Sul Diez argentino c'è anche l'Inter Miami, compagine statunitense dell'ex calciatore David Beckham.