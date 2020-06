Dalla Germania: Atletico Madrid su Gotze. Il tedesco non rinnoverà col Bor. Dortmund

Mario Götze potrebbe sbarcare in Spagna. L'autore del gol decisivo nella finale del Mondale 2014, secondo la Bild, avrebbe ricevuto un'offerta dall'Atlético Madrid. Il trequartista non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Dortmund, in scadenza il 30 giugno, e sarà libero di firmare per chiunque gli proponga un progetto importante. Anche in Italia ci sono diversi club interessati, tra cui Milan, Inter, Roma e Lazio.