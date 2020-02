vedi letture

Dalla lotta salvezza all'assist a Messi: chi è Braithwaite, il nuovo acquisto del Barça

La prima cosa da sapere su Martin Braithwaite è che è molto probabilmente in questo momento l'uomo più fortunato al mondo. Mettetevi al suo posto: sei l'attaccante del Leganés, lotti per non retrocedere e un giorno all'improvviso giochi con Leo Messi. Fai assist a Leo Messi, al Camp Nou. Ma come ha potuto il Barcellona tesserare Martin Braithwaite il 20 febbraio. E soprattutto: chi è Martin Braithwaite? È un classe '91, danese di origine guyanese. Ma ha scelto la Danimarca ed è il quinto danese nella storia del Barça. È anche il quinto giocatore ad avere giocato sia al Leganés che al Barça e uno di essi è Samuel Eto'o. Ha giocato in Danimarca, Francia, Inghilterra e Spagna e ha segnato più o meno ovunque. Il debutto tra i grandi è nella squadra della sua città, l'Esbjerg, conducendolo al titolo dopo 34 anni. In Spagna il suo è stato subito un caso: per acquistarlo il Barcellona ha pagato 18 milioni di clausola al Leganés, che senza preavviso ha perso il suo principale finalizzatore. Uno che da solo aveva segnato un terzo delle reti dell'intera squadra. Colpa dell'articolo 124.3 del regolamento previsto dalla Federazione spagnola, che prevede che se un giocatore sarà out per infortunio per oltre cinque mesi, il suo club è autorizzato a sostituirlo anche a mercato chiuso. Ha preso il 19 che è stato il secondo numero di Messi, anche quello di Boateng che a Barcellona l'anno scorso ha inciso pochino. È una prima punta ma non classica: si muove su tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento. Nel tridente del Barça si è piazzato in centro, tra Messi e Griezamnn.