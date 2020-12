Dalle stelle ai falli di reazione contro i ragazzini: la parabola discendente di Drinkwater

Che fine ha fatto Danny Drinkwater? Il centrocampista, che fu tra i protagonisti della cavalcata vincente del Leicester di Claudio Ranieri in Premier League, si è perso negli ultimi anni: l'esperienza nel Chelsea non è stata fruttuosa come per Kanté e sono arrivate pochissime soddisfazioni (ultima presenza addirittura nel marzo 2018). Due prestiti non proprio indimenticabili, al Burnley e all'Aston Villa, fino alla "retrocessione" nella squadra Under-23 dei Blues, in attesa di una nuova sistemazione nel mercato di gennaio. E proprio con i giovani del club londinese, il 30enne si è reso protagonista di un brutto episodio durante il derby contro il Tottenham: ha commesso un fallo di reazione ai danni di Alfie Devine, 16enne talento degli Spurs. Un gesto che ovviamente ha fatto rapidamente il giro del mondo e che gli costerà una squalifica. La sua avventura con il Chelsea è davvero terminata.