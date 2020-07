Dani Alves: "Arthur-Juve non su mio consiglio. Era il nuovo Xavi, non gli hanno dato tempo"

Dani Alves ha consigliato ad Arthur Melo di trasferirsi alla Juventus? Una domanda che è stata posta al terzino brasiliano dai colleghi di Radio Catalunya e alla quale l'ex bianconero ha risposto con grande franchezza: "Non mi ha chiesto alcun consiglio per firmare per la Juve. Non capisco: un anno fa era il nuovo Xavi e ora lo cedono, non mi è chiaro. Le grandi squadre sono fatte in questo modo, non ti danno il tempo di adattarti".