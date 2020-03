Dani Alves contro Bolsonaro: "Signor presidente, deve pensare al bene del popolo"

vedi letture

Dani Alves bacchetta il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che aveva parlato di isteria e di "semplice influenza" riferendosi alla pandemia che sta mietendo migliaia di vittime: "Signor Presidente, la rispetto molto ma ci sono molte famiglie e molte persone che stanno lavorando per combattere questa pandemia e tu, come persona più importante del Paese, dovresti anche pensare al suo bene e a quello del nostro popolo. È un momento molto difficile per il mondo e per il nostro popolo, non dovremmo ignorare questa situazione. Come umile cittadino voglio esprimere la mia opinione, perché non vivere sapendo di non poter condividere momenti con le persone o avere paura di esse. Che Dio benedica il Brasile e il mondo!", ha scritto l'ex bianconero su Instagram.