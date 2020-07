Dani Alves e i presunti favori arbitrali ricevuti dal Real Madrid: "Ormai ce l'hanno insegnato..."

Polemiche e ancora polemiche in Spagna, dopo l'ennesimo episodio dubbio in una partita del Real Madrid. Ad accendere ulteriormente le discussioni è stato Dani Alves, ex giocatore del Barcellona che sul proprio account Twitter ha commentato così il pestone di Sergio Ramos a Raul Garcia nella sfida di ieri con l'Athletic Club (1-0 per i blancos): "Un giorno ci hanno insegnato che dovevamo fare molto di più di ciò che facciamo. Altrimenti non basta. E così è stato...".

Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue..... 🤪 🤪 https://t.co/WVWfwe0eGo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020