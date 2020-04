Dani Alves svela il suo sogno: "Non sarebbe male chiudere la carriera al Boca Juniors"

Dani Alves vuole regalarsi un'ultima grande avventura professionale. Nella top 10 dei giocatori più vincenti della storia, il campione brasiliano ha ammesso infatti in una diretta Instagram che gli piacerebbe molto trasferirsi al Boca Juniors in Argentina: "Chiudere lì non sarebbe male. Sapete l'affetto che ho per il Boca e non sono solo chiacchiere, non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Questo club mi ha sempre suscitato sensazioni particolari, mi ci identifico", le parole dell'ex Juventus.

Il classe '83 è attualmente un calciatore del San Paolo (contratto fino al 2022), club che potrebbe però essere costretto a liberarlo già nei prossimi mesi a causa dell'impossibilità di pagare il suo alto ingaggio durante l'emergenza Coronavirus.