Dani Olmo nel mirino del Barcellona? L'agente: "Seguito in passato, dipende da lui"

Dani Olmo è stato uno dei pezzi pregiati della scorsa finestra invernale del mercato. Alla fine, il trequartista spagnolo ha lasciato la Dinamo Zagabria ed è volato in Germania per giocare nel Lipsia, ma continua a piacere a tanti club. Il suo agente ha parlato del presunto interesse del Barcellona a Sky Sport: "Dani è un giocatore versatile, sa segnare, ha una tecnica eccellente e fa parte della nazionale spagnola, quindi ambisce a giocare per uno dei migliori club europei. Anche il Barcellona lo ha seguito in passato, ma tutto dipenderà dal suo lavoro, dal presente; dovrà continuare a fare bene nel Lipsia, è l'unica cosa che conta oggi".