Danimarca, Hareide consiglia Conte: "Dia palla a Eriksen, può risolvere ogni partita"

Intervistato da Tv2, il ct della Danimarca Age Hareide ha parlato di Christian Eriksen, reduce ieri da una prestazione convincente in Napoli-Inter: "La cosa sulla quale mi sono preoccupato di lavorare di più è stata quella di avere Christian sul pallone - riporta Fcinternews.it -. Quando ci sono due punte lì davanti, è facile che si spostino l'uno sull'altro occupando troppo spazio. Se Conte passa alla formula con un trequartista alle spalle delle due punte, è facile pensare che sarà Eriksen ad occupare quel ruolo. Non sono previste molte corse senza pallone, quindi è importante che Christian gestisca il pallone, perché è in quella zona che qualcosa può succedere. Christian può risolvere ogni partita, anche perché è specialista nel giocare negli spazi stretti. Vede gli spazi prima di chiunque altro, è bravissimo nello sfruttare i varchi anche giocando la palla in quelle zone morte. Al Tottenham è riuscito a dare il suo meglio quando poteva gestire il pallone. Oppure partendo da lontano, così poteva calciare da fuori o entrare in area. Quindi è importante dargli il pallone negli spazi liberi".