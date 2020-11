Danimarca, il difensore segna con una doppia acrobazia. E sogna il Puskas Award

Un gol che si candida prepotentemente al Puskas Award, quello segnato da Nicolai Geertsen (CLICCA PER IL VIDEO DEL GOL), difensore del Lyngby, squadra danese che ieri sera in una partita di Coppa di Danimarca ha dovuto ricorrere a una spettacolare doppia acrobazia per mettere la palla in rete. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo impatta il pallone con una perfetta rovesciata che centra la traversa, la palla però torna immediatamente in campo e trova lo stesso Geertsen, che da terra trova la coordinazione perfetta per segnare. La partita, giocata contro i dilettanti del Slagelse, è terminata con un netto 9-0.