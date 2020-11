Danimarca-Islanda 2-1: Ekstra Bladet dedica la copertina a Eriksen. Ma non è il migliore in campo

"Cool-cool Eriksen" titola Ekstra Bladet di oggi a celebrare il suo campione, autore di una doppietta nel successo della Danimarca contro l'Islanda in Nations League. Eppure il centrocampista dell'Inter non è risultato il migliore in campo, prendendo un punteggio di 4/6: "La superstar danese è stata coinvolta in molte occasioni, anche se non tutto è riuscito". Migliore in campo infatti, Mathias Jensen con un punteggio di 5/6. Sufficienza per Simon Kjaer (3/6): "Il capitano, posto al centro del trio difensivo ha condotto con calma la retroguardia".