Danimarca-Islanda, brutto scontro di gioco: Schmeichel colpito alla testa da Gudmundsson

vedi letture

Kasper Schmeichel si è infortunato ne corso della partita vinta dalla sua Danimarca contro l'Islanda (2-1) ieri sera in Nations League. Il portiere è stato sostituito all'intervallo da Frederik Ronnow. Un brutto incidente che lo ha visto coinvolto dopo aver rimediato una ginocchiata in testa da Albert Gudmundsson. Schemichel era uscito in presa bassa ad arpionare un pallone el'islandese, in corsa alla ricerca della sfera, si è ritrovato in velocità a franare sul danese, che è sembrato comunque riprendersi velocemente. Lo staff tecnico non ha voluto correre rischi, togliendolo dalla partita. Le sue condizioni per la partita contro il Belgio, in programma mercoledì, sono da valutare.