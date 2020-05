Darmian: "Che emozione il primo match con lo United, Solskjaer tecnico preparato"

In un'intervista rilasciata al The Guardian, Matteo Darmian è tornato sulla sua esperienza al Manchester United: "Posso solo parlare bene di Solksjaer. Gli farei un contratto a lungo termine. È un allenatore molto preparato e il Manchester United ha iniziato questo progetto, questo viaggio, con molti giovani giocatori, molti giocatori britannici e continueranno con questo progetto. Spero che Solskjaer abbia successo nel club", ha detto il giocatore del Parma che poi ha aggiunto; "Sarò onesto e dirò che ricordo che il mio primo match per lo United fu un'emozione incredibile. Mi sentivo come un bambino. L'Old Trafford è qualcosa di fantastico, c'è una ragione per cui si chiama il teatro dei sogni".