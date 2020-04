David Luiz e l'addio al Chelsea: "Volevo qualcosa di nuovo. Sapevo delle difficoltà dell'Arsenal"

David Luiz ha parlato a ESPN Brasil del suo trasferimento dal Chelsea all'Arsenal: "Non è stato facile all'inizio. Non solo per l'adattamento, ma anche per le critiche, la tristezza di molti tifosi del Chelsea per non aver compreso la mia decisione personale. Il mio rispetto e amore per il Chelsea sono sempre stati veri".

"Avevo capito che il mio ciclo era finito, anche se non avevo deciso di finire in quel modo. Ho deciso di lasciare il Chelsea prima di aprire le mie porte all'Arsenal. Sapevo che non stava attraversando un grande momento, c'erano problemi in difesa. Ma volevo qualcosa di nuovo nella mia vita, volevo imparare".