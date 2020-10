David Luiz sulle orme di Campbell: suo il gol più vecchio dell'Arsenal in Europa dal 2010

David Luiz sulle orme... di Sol Campbell. Il difensore brasiliano, questa sera sul campo del Rapid Vienna, ha segnato infatti il gol più vecchio dell'Arsenal in Europa League dopo quello del nazionale inglese nel 2010 contro il Porto. David Luiz ha gonfiato la rete a 33 giorni e 183 giorni, Campbell a 35 e 152.

1-1 - David Luiz (33y 183d) is the oldest player to score for Arsenal in major European competition since Sol Campbell against FC Porto in the Champions League back in February 2010 (35y 152d). Equaliser. #UEL pic.twitter.com/4DRydGXl7h

— OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2020