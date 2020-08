David Silva ha giocato la sua ultima partita all'Etihad. Saluta lo stadio, la Lazio lo attende

Una foto che vale più di mille parole. David Silva è ai saluti con il suo Manchester City, che lascerà al termine della Champions League. Una Champions che, dopo la vittoria per 2-1 sul Real Madrid, proseguirà per lo spagnolo, arrivato però all'ultimo atto nell'Etihad Stadium, la sua casa calcistica per molti anni, dato che il torneo proseguirà ora a Lisbona. Sulla sua pagina social il fantasista spagnolo, ad un passo dalla Lazio, saluta così l'impianto, con una foto in bianco e nero che lo ritrae di spalle.