Davies, dal campo profughi al Bayern: "Voglio essere fonte d'ispirazione per i bambini"

Alphonso Davies ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del Bayern: "Voglio essere una fonte d'ispirazione per tantissimi bambini. Ci siamo trasferiti in Canada da rifugiati dall'Africa e abbiamo lavorato duramente per essere nella posizione in cui siamo. Penso che la mia vita possa mostrare alle persone che molte cose sono possibili se credi in te stesso e se sei abile a non farti fuorviare. Quando tutti i bambini mi vedono giocare e sentono della storia che c'è dietro, è bello pensare che questo li invogli a lavorare sui loro sogni".