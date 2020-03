De Biasi: "Aspetto una Nazionale in Europa. Questione di giorni spero"

Nel corso di un'intervista al Corriere di Torino Gianni De Biasi, ex tecnico dei granata, ha parlato del suo futuro in panchina: "L'Iran è stata a lungo un'opzione - spiega -, poi sono nati troppi problemi. Ho parlato con alcuni club di A e in un caso sono io ad aver detto no. Ora aspetto un'altra nazionale, questa in Europa. Questione di giorni spero".