De Bruyne conferma: "Trattative in corso per il rinnovo col Manchester City. Voglio restare"

Kevin De Bruyne ha dichiarato che sono in corso le trattative per il rinnovo contrattuale col Manchester City. Il giocatore è attualmente senza agente a seguito dell'arresto di Patrick de Koster, persona che curava i suoi interessi. Ai microfoni di VTM ha dichiarato: "È possibile (condurre le trattative da solo) dato che io voglio restare al Manchester City. Se volessi andar via e il club fosse di altra idea servirebbe qualcuno con cui negoziare. Stiamo discutendo ma non siamo andati lontano nelle trattative. Non ci saranno comunque difficoltà da entrambe le parti". 29 anni, De Bruyne è legato al club fino al 2023.