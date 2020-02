vedi letture

De Bruyne: "Il Chelsea non fu un fallimento. Adesso al City sono felice"

Oggi Kevin De Bruyne è un dei leader del Manchester City di Pep Guardiola e della Nazionale belga. Ma c'è stato un periodo in cui il centrocampista era considerato poco più che un'oggetto misterioso.

Nel 2013 l'allora talento emergente esploso al Werder Brema passò al Chelsea per 22 milioni di euro. Sei mesi nei quali De Bruyne vide il campo in appena tre occasioni prima di chiedere di passare al Wolfsburg dal quale poi ha spiccato il volo verso il suo attuale club in quel di Manchester.

Oggi il 17 dei Citizens è tornato a parlare dei suoi mesi a Stamford Bridge nel corso di una lunga intervista al magazine tedesco Socrates: "Forse è stata un'esperienza che è arrivata troppo presto - spiega -. Avevo 19 anni e la mia vita è cambiata completamente, in un nuovo paese e con una cultura nuova. Vista oggi, però, non è stato niente di drammatico. Sei mesi senza giocare non è una cosa così brutta nell'arco di una carriera".

De Bruyne poi ha commentato anche la cifra con la quale il City ha acquistato il suo cartellino nel 2015: 75 milioni di euro. "Sono numeri che non mi riguardano - ha detto il belga -. Non sono un problema mio. Si dice che di fronte a queste valutazioni aumenta automaticamente la pressione, ma non per quanto mi riguarda. Quello che conta è che al City sono felice e le cose stanno andanto bene. Il resto non conta".