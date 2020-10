"De Gea vittima di una caccia alle streghe". Berbatov difende lo spagnolo: "A tutto c'è un limite"

Dimitar Berbatov si schiera al fianco di David de Gea, bersagliato dalla critica per qualche prestazione non all'altezza: "I media vogliono la sua testa. Non capisco questa caccia alle streghe contro di lui. È un ragazzo che gioca regolarmente nel Manchester United e nella nazionale spagnola da molti anni e ora si scopre che è diventato il capro espiatorio di tutto. Le persone hanno la memoria corta. Io sono dalla sua parte: sembra quasi che tutti aspettino solo un errore per poterlo criticare, e questo non è piacevole. A tutto c'è un limite, anche se giochi per lo United".