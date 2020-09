De Jong, matador dell'Inter, si prepara per il Bayern: "Le grandi partite mi portano bene"

Protagonista con due gol nella finale di Europa League conquistata lo scorso agosto contro l'Inter Luuk de Jong, centravanti olandese del Siviglia, è pronto a giocarsi le sue chance anche questa sera per la Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco. "Le grandi partite mi portano bene - ha raccontato in merito alla gara di questa sera il giocatore a Marca -, ma quello che conta di più per me non è far gol, bensì saper soffrire per vedere in campo il miglior Siviglia. Le critiche? Le persone possono dire ciò che vogliono: io mi diverto a giocare a calcio e mi piace farlo al Siviglia".

De Jong, poi, parla del confronto a distanza con Robert Lewandowski centravanti del Bayern Monaco: "Semplicemente incredibile. Oggi è il miglior attaccante al mondo per la facilità con la quale segna. E' forte di testa, ha un bel tiro e sa giocare a supporto dei compagni".