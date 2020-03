De Jong: "Nouri mi ha aiutato a scegliere il Barcellona quanto era ancora in coma"

vedi letture

Nel difficile momento che il mondo del pallone sta attraversando la notizia, arrivata ieri, dell’uscita dal coma di Abdelhak Nouri, ex calciatore classe 1997 dell’Ajax accasciatosi a terra nel luglio 2017 durante un'amichevole estiva contro il Werder Brema, vittima di un'aritmia che gli ha procurato dei danni permanenti è stata sicuramente positiva. Una bella notizia in un periodo durante il quale ne abbiamo tutti bisogno.

Sullo sfortunato talento olandese è tornato a parlare anche Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona ed ex compagno di squadra di Nouri nel settore giovanile dei Lancieri rivelando un retroscena legato al suo approdo in blaugrana. “Quando ancora dovevo scegliere in quale club andare - racconta De Jong a De Wereld Draait Door - sono andato a trovare Appie ancora in coma (soprannome di Nouri, ndr) e ho trovato sua madre che gli ha chiesto: ‘Figlio mio dove dovrebbe andare a giocare Frenkie?’ Quando poi lei ha menzionato il Barcellona lui ha alzato un sopracciglio. E’ stato un momento bellissimo. Mi ha aiutato a scegliere”.