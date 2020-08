De Jong parla del caso Arthur: "Situazione triste e difficile per tutti, anche per lui"

Frenkie de Jong ha rilasciato una lunga intervista a Sport, nella quale ha parlato anche della situazione del suo amico Arthur Melo, che ha già firmato per la Juventus e ora vuole la risoluzione anticipata del contratto con il Barcellona: "È una situazione triste e difficile per tutti, per il club, per lo stesso Arthur, per lo spogliatoio. Non conosco i dettagli del perché sia ​​arrivato a questo punto, quindi è difficile per me dare un'opinione".