Decisione importante in Olanda: accordo collettivo per il taglio degli stipendi di giocatori e staff

In Olanda è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti protagoniste del mondo del calcio per una riduzione dei salari dei calciatori. Un risparmio, spiega il Telegraaf, di circa 35 milioni di euro complessivi. L'intesa firmata da FBO, sindacati, Federazione e leghe, è definita storica. Per quanto riguarda la riduzione dello stipendio, le parti coinvolte utilizzano una 'scala progressiva', il che significa: maggiore è lo stipendio, più alta è la cifra a cui giocatori e allenatori rinunciano Questo va dal 2,5 ad un massimo del 20 percento. In linea di principio, la raccomandazione di riduzione salariale si applica fino al 1 ° gennaio 2021.