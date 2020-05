Deeney contro la ripresa: "Non metto a rischio la famiglia. Cosa fanno, prendono i miei soldi?"

Il capitano del Watford, Troy Deeney, è inquieto per il ritorno in campo della Premier League, discordando con le voci di chi vorrebbe riprendere per forza. "Non sto parlando di calcio in questo momento, ma della salute della mia famiglia - scrive su Instagram - se sento di non potermi prendere cura della mia famiglia, non lo farò. Non voglio mettere a rischio la mia famiglia. Cosa faranno? Mi prenderanno i soldi? Sono già stato al verde in passato, quindi non ho paura. Si parla di giocare fino al 2021 senza tifosi. Non è sicuro per loro ma perché dovrebbero esserlo per i giocatori?".