Deeney oggi torna ad allenarsi: "Hanno augurato il Coronavirus a mio figlio"

Il capitano del Watford, Troy Deeney, è stato in prima linea nella battaglia degli scettici per la ripresa della Premier League. Questo perché l'attaccante ha più volte spiegato come non sia ancora sicuro tornare a giocare, anche se alcune paure sono state alleviate dopo qualche conversazione con Jonathan Van-Tam, il responsabile medico del Governo. La situazione però è ancora grave, considerate alcune minacce ricevute. "Ho visto alcuni commenti su mio figlio, con la gente che gli augurava il Coronavirus. In un momento in cui tutto è incentrato alla salute mentale tutti dicono di parlare. Danny Rose lo ha fatto, ma anche io, e siamo stati colpiti duro per questo".